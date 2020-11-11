Протесты в Беларуси радикально меняют тактику: Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что протестующим в Беларуси следует сменить свою тактику. Это связано с изменением реалий в стране касательно задержаний участников акций.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу “Дождь”. По словам Тихановской, в последнее время людей задерживают еще до старта протестов – поэтому нужно работать над схемой проведения акций, которая позволит избегать этих ситуаций.

“Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа”, – подчеркнула Тихановская.

При этом, заверила она, акции протеста будут продолжаться на выходных, А также и в будние дни, силами представителей различных слоев населения.

“Будут объявлены результаты этой работы, но планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров – все продолжают борьбу в данном случае”, – уточнила Тихановская.

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