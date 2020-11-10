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Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе

На протяжении 9 ноября в зоне проведения ООС дважды нарушен режим прекращения огня.

На протяжении 9 ноября российские террористы на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных Сил нет.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там уточнили, что украинские военные ответного огня не открывали.

Так, противник вел огонь из стрелкового оружия в районе Водяного. Провокации были зафиксированы неподалеку от временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают выполнять задачи по назначению”, – подытожили в штабе ООС.

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