Армения, Азербайджан и Россия подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Обеспечивать соблюдение договора будут турецкие и российские миротворцы.

Мирное соглашение вступило в силу с 01:00 10 ноября. Текст был обнародован изданием “Sputnik Армения”.

Перемирие в Нагорном Карабахе: тезисы

Обе стороны сохраняют свои нынешние позиции.

Армения отдаст Азербайджану все занятые районы вокруг Нагорного Карабаха. Территория, уже занятая азербайджанцами остается за ними, а не занятая – за Арменией.

В распоряжении Армении остался лишь пятикилометровый Лачинский коридор, который связывает ее с Карабахом

Этот коридор, а также линию соприкосновения в Карабахе займут российские и турецкие миротворцы.

Перемирие в Нагорном Карабахе: текст соглашения

“Мы, президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. В целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана”.

Перемирие: реакция Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут как российские, так и турецкие военнослужащие.

Алиев подчеркнул: с подписанием мирного соглашения наконец-то поставлена точка в урегулировании конфликта в Карабахе.

“Я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель”, – заявил он.

Перемирие: реакция России

Президент Российской Федерации Владимир Путин уже заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.

Перемирие: реакция Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что перемирие было трудным решением. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявление невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Армянский премьер отдельно отметил, что считает подписание “возможным наилучшим решением сложившейся ситуации”. По его мнению, для Армении это не победа, но и не поражение.

Мы никогда не признаем себя проигравшими, это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения. Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого. Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасали армян Арцаха.

Вскоре после объявления перемирия в Ереване вспыхнули протесты. Толпа протестующих ворвалась в здание парламента, где они требовали чтобы к ним прибыл премьер-министр страны Никол Пашинян. В итоге протестующие избили спикера парламента Арарата Мирзояна, пытаясь вызнать у него, где находится Пашинян.

Кроме того, в разных районах Еревана собрались тысячи людей, часть из них поехала к дому премьер-министра Пашиняна.

Как ранее сообщал PolitUA, ВС Азербайджана сбили российский военный вертолет.

