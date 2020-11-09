Владимир Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в Telegram. Состояние украинского лидера стабильное.

“Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не был угрозой. Несмотря на все карантинные меры я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а я желаю всем 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещают изолироваться и продолжают работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо”, – заявил сам Зеленский.

Позднее стало известно, что COVID-19 обнаружен и у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Під кінець робочого дня отримав занадто «позитивні» новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся… Опубликовано Андрій Єрмаком Понедельник, 9 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине начнут штрафовать за неправильное ношение масок в общественных местах.