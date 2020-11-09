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СБУ открыла уголовное дело против Шария

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Против одиозного блогера-пропагандиста Анатолия Шария было открыто уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. Дело завела Служба безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Политик уточнил, что это стало результатом его обращения в СБУ.

“Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110… “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”” – пояснил Гончаренко.

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СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України

Прийшла відповідь…

Опубликовано Олексій Гончаренко Пятница, 6 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Шарий пытался утверждать, что Офис президента Украины якобы “заказал его убийство”.

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