Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Против одиозного блогера-пропагандиста Анатолия Шария было открыто уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. Дело завела Служба безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Политик уточнил, что это стало результатом его обращения в СБУ.

“Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110… “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”” – пояснил Гончаренко.

СБУ відкрила кримінальне провадження проти Шарія через посягання на територіальну цілісність України Прийшла відповідь… Опубликовано Олексій Гончаренко Пятница, 6 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Шарий пытался утверждать, что Офис президента Украины якобы “заказал его убийство”.