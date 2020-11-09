“Підрахуй!”: Джо Байден победил на выборах президента США – Трамп и его соратники против

Кандидат от демократической партии США Джо Байден предварительно победил на выборах и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Байден получил 290 голосов выборщиков при необходимых для победы 270-ти. Вице-президентом, по предварительным данным, станет член Демократической партии США Камала Харрис.

Отметим, что Байден пока не стал главой государства, а является “избранным президентом”. Официально президента США коллегия выборщиков утвердит только 14 декабря. В то же время действующий лидер Штатов Дональд Трамп считает, что победил на выборах он, а результаты выборов были сфальсифицированы.

Победа Джо Байдена

После публикации предварительных результатов голосования Джо Байден объявил себя победителем выборов. Политик подчеркнул, что ему предстоит тяжелая работа, и пообещал, что будет президентом для всех американцев.

“Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны”, – написал он на своей странице в Twitter.

Джо Байдена уже поздравили с победой главы других государств, американские политики и известные персоны. Победу Байдена поприветствовала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Twitter она написала: “Избиратели высказались, и они выбрали Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве нашего следующего президента и вице-президента. Это исторический билет, отказ от Трампа и новая страница для Америки. Спасибо всем, кто помог сделать это. Вперед, вместе”. Американская “Википедия” уже протитровала Джо Байдена в качестве президента Соединенных Штатов. На результаты выборов отреагировал и легендарный американский писатель Стивен Кинг. На своей странице в Twitter он назвал этот день “одним из лучших в своей жизни” и пошутил: “Америка – Трампу: ТЫ УВОЛЕН!”. One of the best days of my life. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020 America to Trump: YOU’RE FIRED. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020 Из-за рубежа Джо Байдена уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, ирландский премьер Майкл Мартин и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, мэр Парижа Энн Идальго. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже заявил: “Мы с нетерпением ждем работы со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество для нового трансатлантического начала, новой сделки”. С заявлением по поводу победы Байдена выступил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что США и его страна близкие друзья, партнеры и союзники. “У нас отношения, уникальные на мировой арене. Я действительно с нетерпением жду возможности работать вместе и развивать это вместе с вами”, – написал он в соцсети. Президент Украины Владимир Зеленский, а также руководитель ОП Андрей Ермак также присоединились к поздравлениям. Украинский лидер заверил, что дружба США и Украины “становится только крепче”, а глава ОПУ пригласил Байдена в Киев. В США устраивают массовые празднества по поводу победы Джо Байдена. Одна из крупнейших акций развернулась на Таймс сквер – площади в центральной части Манхэттена, в Нью-Йорке.

Поражение Дональда Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что победа Джо Байдена – результат массовых фальсификаций выборов. Теперь он планирует отстаивать свою позицию в суде.

Как заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в понедельник, 9 ноября, действующий президент подаст иск с целью оспорить победу его оппонента-демократа Джо Байдена в штате Пенсильвания.

“Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат”, – пояснил юрист.

Более того, по словам Джулиани, избирательный штаб Трампа собирается выдвинуть аналогичные обвинения в других штатах. Это может стать “массовым иском в масштабах всей страны”.

Тем временем многочисленные сторонники Дональда Трампа не собираются мириться с его поражением. Как сообщает USA Today, во многих городах США проходят массовые акции в поддержку Дональда Трампа. Самые крупные протесты состоялись в Джорджии, Висконсине и Мичигане.

Сам Трамп уже выступил с заявлением по поводу победы Байдена. Полный текст заявления:

Всем нам известно, почему Джо Байден торопится незаслуженно выдать себя за победителя и почему дружественные ему СМИ изо всех сил пытаются ему помогать: они не хотят, чтобы правда вышла наружу. Все очень просто – эти выборы ещё далеки от завершения. Джо Байден еще официально не признан победителем ни в одном из штатов, не говоря уже о крайне колеблющихся штатах, в которых будет производиться обязательный пересчет голосов, или штатах, где у нашего предвыборного штаба есть обоснованные юридические претензии, которые могут выявить окончательного победителя. К примеру, в Пенсильвании нашим законным наблюдателям не предоставили полноценного доступа к процессу подсчета голосов. Законно отданные голоса решают, кто станет президентом, а не новостные организации. В понедельник наш предвыборный штаб приступит к рассмотрению нашего дела в суде с тем, чтобы обеспечить полное соблюдение норм избирательного права и удостовериться, что президентом станет законный победитель. Американский народ заслуживает честных выборов: это означает подсчёт всех законно поданных бюллетеней и исключение тех бюллетеней, что были поданы незаконно. Лишь так можно обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам. По-прежнему шокирует тот факт, что предвыборный штаб Байдена отказывается согласиться с этим основным принципом и требует подсчёта даже поддельных, фальшивых бюллетеней, а также голосов умерших избирателей или граждан, не имеющих права голосовать. Только виновная в правонарушении сторона может незаконно лишить наблюдателей доступа к помещениям, где ведётся подсчёт голосов, а затем отстаивать это решение в судебном порядке. Так что же скрывает Байден? Я не успокоюсь, пока для американских граждан не будет осуществлен честный подсчёт голосов, которого они заслуживают и которого требует демократия.

Коллегия выборщиков США огласит свой окончательный вердикт 16 декабря. Штаб Дональда Трампа планирует добиваться победы в судах, а по всей стране начинаются массовые акции протеста. Судя по всему, выборы в США закончатся еще не скоро.

Как ранее сообщал PolitUA, в США заявили, что президентские выборы прошли без вмешательства иностранных государств.