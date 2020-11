“Підрахуй!”: Джо Байден победил на выборах президента США – Трамп и его соратники против

Кандидат от демократической партии США Джо Байден предварительно победил на выборах и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Байден получил 290 голосов выборщиков при необходимых для победы 270-ти. Вице-президентом, по предварительным данным, станет член Демократической партии США Камала Харрис.

Отметим, что Байден пока не стал главой государства, а является “избранным президентом”. Официально президента США коллегия выборщиков утвердит только 14 декабря. В то же время действующий лидер Штатов Дональд Трамп считает, что победил на выборах он, а результаты выборов были сфальсифицированы.

После публикации предварительных результатов голосования Джо Байден объявил себя победителем выборов. Политик подчеркнул, что ему предстоит тяжелая работа, и пообещал, что будет президентом для всех американцев.

“Америка, для меня большая честь, что вы выбрали меня руководителем нашей великой страны”, – написал он на своей странице в Twitter.

One of the best days of my life.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что победа Джо Байдена – результат массовых фальсификаций выборов. Теперь он планирует отстаивать свою позицию в суде.

Как заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в понедельник, 9 ноября, действующий президент подаст иск с целью оспорить победу его оппонента-демократа Джо Байдена в штате Пенсильвания.

“Мы были лишены права проверить подлинность этих бюллетеней. Это противозаконно, это нарушает конституцию, и мы будем действовать с целью оспорить результат”, – пояснил юрист.

Более того, по словам Джулиани, избирательный штаб Трампа собирается выдвинуть аналогичные обвинения в других штатах. Это может стать “массовым иском в масштабах всей страны”.

Тем временем многочисленные сторонники Дональда Трампа не собираются мириться с его поражением. Как сообщает USA Today, во многих городах США проходят массовые акции в поддержку Дональда Трампа. Самые крупные протесты состоялись в Джорджии, Висконсине и Мичигане.

Демонстранты по всей стране призывают прекратить “кражу голосов” и уверяют, что результаты не могут считаться окончательными, пока не будут заверены все бюллетени.

В нескольких американских штатах сторонники Трампа и Байдена устроили столкновения. Пока что, по заверениям полиции, стычки заканчиваются без пострадавших.

Trump supporters in Atlanta protest, claiming the election was stolen pic.twitter.com/Yui2A7mgC5 — Larry Madowo (@LarryMadowo) November 7, 2020