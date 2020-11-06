Европейский Союз ввел санкции против Лукашенко

Кроме него в “черном списке” 14 белорусских чиновников.

Совет Евросоюза утвердил дополнительный санкционный список по фальсификации выборов в Беларуси. В него попал и президент Беларуси, легитимность которого не признают Украина и европейские страны, Александр Лукашенко.

Соответствующее решение было опубликовано в “Официальном журнале” Европейского союза. Уточняется, что в черный список кроме самого Лукашенко попали еще 14 белорусских чиновников.

Санкции были введены и в адрес сына Лукашенко, Виктора. Теперь всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

“Как президент Белоруссии с властью над государственными органами, он несет ответственность за жестокие репрессии со стороны государственного аппарата, проведенные до и после президентских выборов 2020 года, в частности – отстранение ключевых кандидатов от оппозиции, произвольные аресты, жестокое обращение с мирными демонстрантами, а также запугивание и насилие в отношении журналистов”, — подчеркнули в ЕС.

Напомним, что легитимность Лукашенко на посту президента Беларуси Евросоюз не признал. А 12 октября Совет ЕС на уровне глав МИД утвердил решение о персональных санкциях против него.

“Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой “зеленый свет”, чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко”, – подчеркнул тогда официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко приказал отчислять студентов за участие в протестах.