Карантин выходного дня: Степанов рассказал, что будут закрывать

Во время “карантина выходного дня” работаь будут только аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт.

Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, это позволить разорвать цепь передачи болезни из-за отсутствия общения людей друг с другом.

“Наше предложение – делать жесткий карантин именно на выходные дни, то есть, суббота-воскресенье. Когда останутся работать только продуктовые магазины, аптеки и, конечно, транспорт. Все остальное – чтобы в выходные дни не работало”, – подчеркнул министр.

Он также уточнил, что 7-8 ноября карантин выходного дня вводиться еще не будет. Однако Степанов допустил, что новые меры начнут действовать уже с 14-15 ноября.

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