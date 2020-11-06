Нормандская встреча и скандал с КСУ: о чем Зеленский говорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Главной темой разговора был Донбасс.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины. Там уточнили, что в первую очередь Зеленский выразил соболезнования в связи с недавними терактами во Франции.

В ходе обсуждения второй волны коронавируса, которая прокатилась по Франции, Зеленский поддержал инициативу Макрона по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Более того, он выразил готовность оказать поддержку в этом вопросе. Речь идет о налаживании украинского производства защитных масок, халатов и дезинфекторов.

Отдельно Зеленский и Макрон обсудили ход выполнения договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время переговоров в Париже. Лидер Украины рассказал Макрону о рекордном за все время войны перемирии.

“Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время вследствие целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены”, – подчеркнул президент Украины.

Макрон в свою очередь выразил поддержку Зеленскому в вопросе скорейшего проведения новой встречи лидеров “нормандской четверки”. Он также высоко оценил инициативы украинского президента по достижению мира на Донбассе.

Разговор президентов коснулся и скандала с Конституционным Судом Украины. Так, Макрон заявил что считает важными проведенные реформы, в частности в банковской сфере. А Зеленский в свою очередь пообещал, что не допустит уничтожения антикоррупционной системы и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельность Фонда гарантирования вкладов.

Под конец беседы Макрон пообещал, что обязательно приедет с визитом в Киев, как только будет возможность. Конкретная дата визита не сообщалась.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский пригласил Венецианскую комиссию вместе работать над судебной реформой.