Украине грозит экономический кризис: Министерство экономики

По итогам 2020 года спад валового внутреннего продукта Украины может составить 4,8%. Прогнозы актуальны при условии, что ситуация с пандемией в Украине и мире не ухудшится значительно до конца года.

Об этом говорится в обзоре экономической активности Минэкономики. В качестве еще одного условия в ведомстве называют усиление превентивных мер, в частности установление жесткого длительного карантина на значительной территории Украины.

При условии введения длительного локдауна в Украине и мире, падение ВВП в четвертом квартале 2020 года может оказаться куда хуже прогнозного и составить 6% годовых. Соответственно, в этих условиях сокращение экономики по итогам года может достичь 5,6% годовых.

Спад ВВП Украины в третьем квартале этого года Министерство экономики оценивает в 3,6%, а за девять месяцев – в 5,5%.

“По итогам девяти месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства замедлилось и составило 6,2% (6,5% за восемь месяцев 2020 года). Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики оценивает на уровне 5,5% (на уровне 3,6% в третьем квартале 2020 года)”, – подчеркивается в обзоре министерства.

Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада приняла Госбюджет-2021.