Кравчук предлагает создать на Донбассе свободную экономическую зону

Она должна будет работать до 2050 года.

Украина собирается предложить создание на Донбассе Свободной экономической зоны в рамках особого порядка местного самоуправления. Ее работа в регионе планируется вплоть до 2050 года.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил глава украинской делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его мнению, без этого шага восстановление экономики на Донбассе невозможно.

“Эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние”, – пояснил Кравчук.

Напомним, что вопрос о создании Свободной экономической зоны на Донбассе выносился президентом Владимиром Зеленским на всеукраинский опрос. Тогда за создание такой зоны проголосовали 46,7% респондентов, против – 46,4%.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе согласованы четыре новых участка разведения сил.