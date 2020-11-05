Украина предлагает демилитаризовать Донбасс и провести там выборы в 2021 году

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Украина предлагает демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области и полностью прекратить конфликт на Донбассе в начале 2021 года. В таком случае 31 марта 2021 года там пройдут местные выборы.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина” заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, украинская сторона уже подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы.

По мнению Кравчука, первый пункт – это прекращение вооруженного конфликта. Все вооруженные формирования, вооружение должны быть выведены с этой территории, незаконные формирования должны быть распущены. После этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. Кроме того, считает Кравчук, Украина обязана урегулировать вопрос ответственности для боевиков.

В результате, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы. Они должны пройти в соответствии с Конституцией и законами Украины, а также с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

Также, заявил Кравчук, украинская сторона настаивает, чтобы встреча лидеров “нормандской четверки” состоялась до конца 2020 года.

“Чтобы они оценили процесс имплементации договоренностей, что сделано, что не сделано. И обязательно обсудили условия безопасности и политические условия для местных выборов. Чтобы было точно и понятно сказано, что местные выборы в ОРДЛО возможны только в определенных соответствующих условиях”, – пояснил он.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе согласованы четыре новых участка разведения сил.