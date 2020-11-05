4 ноября режим “тишины” был нарушен шесть раз.

На протяжении 4 ноября российские террористы на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных Сил нет.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. По их информации, кроме провокационных обстрелов, противник также проводил запрещенную разведку.

Так, режим полного прекращения огня боевики нарушили в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино, где открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Также неподалеку от Гнутово, Авдеевки и Водяного враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, нарушая договоренности Трехсторонней контактной группы, неподалеку от населенного пункта Шумы террористы запустили БПЛА, который пересек линию разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

“В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе согласованы четыре новых участка разведения сил.