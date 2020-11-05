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Террористы обстреляли защитников Украины из гранатометов: сводка ООС

4 ноября режим “тишины” был нарушен шесть раз.

На протяжении 4 ноября российские террористы на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах Объединенных Сил нет.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. По их информации, кроме провокационных обстрелов, противник также проводил запрещенную разведку.

Так, режим полного прекращения огня боевики нарушили в районе населенных пунктов Новолуганское и Широкино, где открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Также неподалеку от Гнутово, Авдеевки и Водяного враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, нарушая договоренности Трехсторонней контактной группы, неподалеку от населенного пункта Шумы террористы запустили БПЛА, который пересек линию разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

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“В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинским защитниками. Наши воины, следуя достигнутым договоренностям, стойко стоят на защите государства и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, на Донбассе согласованы четыре новых участка разведения сил.

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