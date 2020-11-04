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Согласованы четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Это стало результатом работы ТКГ.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе согласовала четыре новых участка разведения сил в зоне проведения ООС. Речь идет о Григорьевке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом.

Об этом на брифинге 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак. Он уточнил, что три участка из озвученных находятся в Луганской области, и один – Григорьевка – в Донецкой.

“По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое”, – цитирует Ганущака “Радио Свобода”.

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Кроме того офицер уточнил, что ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.

Ранее PolitUA подводил итоги первых ста дней перемирия на Донбассе.

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