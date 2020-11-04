Выборы в США: страну захлестнули массовые протесты – видео

Они начались вскоре после завершения голосования
В США, на фоне подсчета голосов после выборов президента, в ночь на 4 ноября начались массовые уличные протесты.
Вашингтон
По сообщениям NBC, в американской столице люди вышли на мирные демонстрации. Но не обошлось без стычек с полицией.
Так, большая группа людей возле BLM Plaza устроила драку с полицейскими, которая закончилась арестами. Кроме того, митингующие активно применяли дымовые шашки.
Портленд
В Портленде, штат Орегон, где был убит печально известный Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. При этом некоторые люди вышли на протест уже в защитной экипировке, готовясь к стычкам с полицией на фоне заявления губернатора штата о введении чрезвычайного положения.
Напомним, что ранее глава штата уполномочил Национальную гвардию Орегона оказывать поддержку правоохранителям в случае необходимости.
Сиэтл
Как ранее сообщал PolitUA, в США уже заявили, что президентские выборы прошли без вмешательства иностранных государств.