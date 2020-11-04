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Выборы в США: страну захлестнули массовые протесты – видео

Они начались вскоре после завершения голосования

В США, на фоне подсчета голосов после выборов президента, в ночь на 4 ноября начались массовые уличные протесты.

Вашингтон

По сообщениям NBC, в американской столице люди вышли на мирные демонстрации. Но не обошлось без стычек с полицией.

Так, большая группа людей возле BLM Plaza устроила драку с полицейскими, которая закончилась арестами. Кроме того, митингующие активно применяли дымовые шашки.

Портленд

В Портленде, штат Орегон, где был убит печально известный Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. При этом некоторые люди вышли на протест уже в защитной экипировке, готовясь к стычкам с полицией на фоне заявления губернатора штата о введении чрезвычайного положения.

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Напомним, что ранее глава штата уполномочил Национальную гвардию Орегона оказывать поддержку правоохранителям в случае необходимости.

Сиэтл

В Сиэтле, штат Вашингтон, протестующие вышли на улицы с транспарантами Black Lives Matter. Как сообщило издание The Seattle Times, крупные отряды полицейских разместились в районе Капитолийского холма города.
По информации от местной полиции, протестующие перекрыли движение на некоторых дорогах. Также были задержаны несколько человек.

Cory LE, center, waves a Black Lives Matter flag with protesters as part of the Election Day march near Cascade Park in Seattle’s South Lake Union. He said it was important for him to be surrounded by community on election night. (Erika Schultz / The Seattle Times)

Police make a line behind protesters from Every Night Direct Demonstration and Everyday March during their march down Mercer Street on election night Tuesday. (Amanda Snyder / The Seattle Times)Seattle police pressure protesters to move up Denny Way to Capitol Hill in Seattle on Tuesday. (Erika Schultz / The Seattle Times)Protesters from Every Night Direct Demonstration, known as ENDD, head down Denny Way with police cars nearby on election night Tuesday. (Amanda Snyder / The Seattle Times)

Как ранее сообщал PolitUA, в США уже заявили, что президентские выборы прошли без вмешательства иностранных государств.

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