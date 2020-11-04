Выборы в США: страну захлестнули массовые протесты – видео

В США, на фоне подсчета голосов после выборов президента, в ночь на 4 ноября начались массовые уличные протесты.

Вашингтон

По сообщениям NBC, в американской столице люди вышли на мирные демонстрации. Но не обошлось без стычек с полицией.

Так, большая группа людей возле BLM Plaza устроила драку с полицейскими, которая закончилась арестами. Кроме того, митингующие активно применяли дымовые шашки.

Портленд

В Портленде, штат Орегон, где был убит печально известный Джордж Флойд, митингующие скандировали имена людей, убитых правоохранительными органами. При этом некоторые люди вышли на протест уже в защитной экипировке, готовясь к стычкам с полицией на фоне заявления губернатора штата о введении чрезвычайного положения.

Напомним, что ранее глава штата уполномочил Национальную гвардию Орегона оказывать поддержку правоохранителям в случае необходимости.

Сиэтл

В Сиэтле, штат Вашингтон, протестующие вышли на улицы с транспарантами Black Lives Matter. Как сообщило издание The Seattle Times , крупные отряды полицейских разместились в районе Капитолийского холма города.