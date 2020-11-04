Ни одна иностранная страна не повлияла на результаты голосования.
На выборах президента в США не зафиксировали никаких свидетельств возможного вмешательства в процесс голосования со стороны иностранных государств. Эти выборы уже назвали “самыми защищенными в истории”.
Об этом заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вольф, пишет “Голос Америки”.
“У нас нет свидетельств успешного причинение вреда, либо изменений голосов на выборах из-за рубежа”, – заявил Вольф.
Кроме того, весьма оптимистичные оценки по защите результатов голосования в день выборов дают и чиновники Пентагона.
“Нет свидетельств того, что иностранные злоумышленники получили доступ к избирательной инфраструктуре. Учитывая размер, сложность и разнообразие американской системы выборов, ни одна страна не способна изменить результаты выборов”, – подчеркнули в Пентагоне.
Как ранее сообщал PolitUA, США обвинили российских хакеров в попытке сорвать президентские выборы.