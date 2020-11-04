“Самые защищенные в истории”: в США заявили что выборы прошли без вмешательств

Ни одна иностранная страна не повлияла на результаты голосования.

На выборах президента в США не зафиксировали никаких свидетельств возможного вмешательства в процесс голосования со стороны иностранных государств. Эти выборы уже назвали “самыми защищенными в истории”.

Об этом заявил и.о. министра внутренней безопасности США Чэд Вольф, пишет “Голос Америки”.

“У нас нет свидетельств успешного причинение вреда, либо изменений голосов на выборах из-за рубежа”, – заявил Вольф.

Кроме того, весьма оптимистичные оценки по защите результатов голосования в день выборов дают и чиновники Пентагона.

“Нет свидетельств того, что иностранные злоумышленники получили доступ к избирательной инфраструктуре. Учитывая размер, сложность и разнообразие американской системы выборов, ни одна страна не способна изменить результаты выборов”, – подчеркнули в Пентагоне.

Как ранее сообщал PolitUA, США обвинили российских хакеров в попытке сорвать президентские выборы.