В Италии оправдали и освободили Виталия Маркива

В Милане (Италия) состоялось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Результатом стало оправдание и освобождение украинца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, который присутствовал на заседании. По его словам, итальянский суд принял во внимание доводы, собранные украинским следствием.

Он также уточнил, что Маркив должен вернуться в Украину уже 4 ноября. А уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала, что Маркив вернется домой вместе с омбудсменом. По данным издания “Страна”, он прилетит в 13:30 в аэропорт “Жуляны”.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что решение суда об освобождении Маркива дает силу и веру для борьбы за остальных украинцев. Он также заверил, что Украина своих не бросает.

“Эта новость добавляет нам всем силы и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, которые, к сожалению, еще находятся в плену или тюрьме. Никто не забыт! Вернем каждого, только так и не иначе, потому что мы – Украина. И своих не оставляем!” – заверил президент.

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