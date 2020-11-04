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Без локдауна: карантин в Украине могут ужесточить

Как минимум общественный транспорт может продолжить работу

Воозможное ужесточение карантинных ограничений в Украине может пройти без всеукраинского локдауна. Например, свою работу продолжит общественный транспорт.

Об этом со ссылкой на собственный источник в Офисе президента сообщило издание РБК-Украина. По их информации, ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации в конкретном регионе страны, как это происходит и сейчас.

Ключевыми параметрами выступят не прирост абсолютного числа новых случаев заболевания. Вместо этого будут ориентироваться на количество тяжелых случаев, уровень смертности и уровень загруженности больничных коек.

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Общественный транспорт будет работать и дальше в привычном режиме, но отдельные ограничения все же могут вводиться: например, по количеству рейсов или их загрузке. То же самое коснется и магазинов – они не будут закрываться, но потенциально могут, к примеру, сократить длительность работы, ввести ограничения в работе в выходные дни и тому подобное.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине уже заполнено 70% COVID-коек.

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