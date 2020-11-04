Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела коронавирусом

Теперь она находится на самоизоляции.

Народный депутат от “Слуги народа”, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заболела коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции.

Об этом сама политик сообщила на своей странице в Facebook. По ее словам, ПЦР-тест показал положительный результат.

“Всех, с кем контактировала в последние дни, проинформировала и попросила быть в самоизоляции по возможности и использовать все средства безопасности”, – добавила Ясько.

На жаль, тест на ковід позитивний 🥺 Тиждень політичний ще той..І хотілось б бути в стінах парламенту. Але сьогодні … Опубликовано Lisa Yasko Вторник, 3 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, министр экологии Украины заразился коронавирусом.