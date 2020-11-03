Комендантский час и огромные штрафы: с 9 ноября в Украине могут ужесточить карантин

Об этом говорят источники в Кабмине и Офисе президента.

В Украине в скором времени якобы планируется существенно ужесточить карантинные ограничения. В частности обсуждается даже вариант введения “оранжевой” эпидемической зоны по всей стране.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники в Кабмине и Офисе президента. По данным издания, изменения планируются уже с начала следующей недели.

Среди прочего власть якобы рассматривает такие варианты как “карантин выходного дня” и даже введение комендантского часа. А также жесткие штрафы за его нарушение.

В “УП” подчеркнули, что о высокой вероятности такого усиления ограничений якобы заявили несколько независимых друг от друга собеседников. А позднее появилась информация, что “карантин выходного дня” в Украине введут уже с 6 ноября.

В свою очередь издание “Интерфакс-Украина”, со ссылкой на источник в Кабмине, утверждает, что в правительстве и Офисе президента Украины действительно обсуждается несколько вариантов реагирования на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране.

В частности, кроме упомянутых “карантина выходного дня” и комендантского часа, рассматривается еще один вариант: это введение “оранжевой” зоны по всей территории Украины. Источник “Интерфакса” заявил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, но оно будет согласовано в ближайшие дни.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине уже заполнено 70% COVID-коек.