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Министр экологии Абрамовский заразился коронавирусом

Он находится на самоизоляции.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом сам Абрамовский сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он получил положительные результаты ПЦР-теста.

“Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное”, – написал министр. Он также уточнил, что продолжает работать в режиме онлайн, а все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.

Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19 🦠
Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття…

Опубликовано Романом Абрамовським Вторник, 3 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине уже заполнено 70% COVID-коек.

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