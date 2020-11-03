Министр экологии Абрамовский заразился коронавирусом

Он находится на самоизоляции.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом сам Абрамовский сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он получил положительные результаты ПЦР-теста.

“Сейчас нахожусь на самоизоляции и лечусь дома. Самочувствие удовлетворительное”, – написал министр. Он также уточнил, что продолжает работать в режиме онлайн, а все рабочие вопросы и процессы будет контролировать дистанционно.

Отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19 🦠

Наразі перебуваю на самоізоляції та лікуюся вдома. Самопочуття… Опубликовано Романом Абрамовським Вторник, 3 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине уже заполнено 70% COVID-коек.