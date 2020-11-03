Выборы в США: все подробности и экзитполы

Третьего ноября в США проходят выборы президента. За этот пост соревнуются действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

В случае победы Джо Байдена, 78-летний политик станет самым старшим президентом на первом сроке в истории США. Если же победу одержит Дональд Трамп, он побьет рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти (к началу второго срока ему будет 74 года).

Как выбирают президента в Америке

В отличие от Украины и большинства европейских стран, система выборов в США несколько сложнее. Там решающим является не общее количество голосов, а голоса коллегии выборщиков, которые представляют каждый штат. Всего в этой коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 и более голосов выборщиков.

Итоги выборов в США

Обычно предварительный результат голосования на американских президентских выборах известен уже утром следующего дня. Официальные результаты оглашаются в течение нескольких дней.

Тем не менее, в 2020 году результаты могут задержаться из-за пандемии коронавируса. В связи с карантином предполагается, что вырастет количество отправленных по почте бюллетеней (один из вариантов голосования, доступный в США).

Отметим, что Трамп при этом требовал, чтобы результаты выборов стали известны уже вечером в день голосования – то есть 3 ноября.

Экзитполы в США

Согласно опросу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal Байден опережает Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов (52% против 42%).

Исследование от Reuters/Poll Ipsos показывает, что за Байдена готовы проголосовать 51% американцев, а за Трампа – 41%.

Опрос Yahoo News/YouGov также указывает на возможную победу Байдена: 51% против 40%.

Влияние выборов в США на Украину

В составе внешнеполитической команды Байдена значительно больше чиновников, которые ранее занимались украинскими вопросами. Сам Байден тоже должен значительно лучше разбираться в украинской ситуации, чем Трамп, как минимум потому что бизнес его сына, Хантера Байдена, связан с Украиной.

“Байден будет гораздо больше заинтересован в продвижении реформ в Украине, поскольку Трамп считает нашу страну полностью коррумпированной и вряд ли будет заинтересован вкладывать в нее свои силы или своей администрации. А для Байдена, учитывая фактор вокруг сына, будет важно показать процесс реформ в Украине”, – заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но при этом еще один бывший глава МИД Владимир Огрызко уверен, что Украина должна заручиться поддержкой обеих американских партий: и республиканцев, и демократов.

“Нам не нужно играть в игры “кто нам более выгоден”, которые подбрасывают северо-восточные соседи. Нам выгодна проукраинская политика или республиканцев, или демократов”, – сказал дипломат.

Также следует отметить, что Трамп и Байден сходятся в одном: оба они неоднократно публично называли Россию одной из крупнейших угроз. Подобная риторика позволит Украине при любых политических раскладах внутри США рассчитывать на стабильную внешнеполитическую поддержку американского народа в противостоянии с Россией.

Как ранее сообщал PolitUA, США обвинили российских хакеров в попытке сорвать президентские выборы