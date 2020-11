Теракты в Вене: хронология, фото и видео

Полиция уже призвала людей избегать общественных мест и остановок общественного транспорта. Кроме того, школы в Вене 3 ноября останутся закрытыми. Под охрану уже взяты ключевые здания в центре Вены, а парламент отменил заседание, запланированное на 3 ноября.

В настоящее время австрийские правоохранители ищут еще троих нападавших. Власти уточнили, что еще несколько террористов в бегах, но не назвали их точное количество.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полиция будет действовать решительно против тех, кто устроил теракт. Также он заверил, что охрану общественного порядка будут обеспечивать вооруженные силы.

По данным американской компании SITE Intelligence Group, причиной организации терактов стало участие Австрии в коалиции против ИГИЛ. Именно SITE стало известно, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты.

Отдельно стоит отметить, что во время совершения терактов на улицах Вены было очень много людей. Причина в том, что с 3 ноября в Австрии вводится локдаун в связи с распространением коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на массовый теракт в столице Австрии. Он заверил, что Европа не собирается сдаваться террористам.

“После Франции нападению подвергается дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся”, – заявил глава Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим.

“В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене”, – написал он в Twitter.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria . My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.

Президент США Дональд Трамп атакже отреагировал на теракт в Вене на своей странице в Twitter. Он заверил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами.

“Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе”, – написал Трамп.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020