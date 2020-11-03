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Теракты в Вене: хронология, фото и видео

Четыре человека погибли, два десятка ранены.

В австрийской столице Вене 2 ноября произошла серия террористических атак. Погибли четыре человека и почти два десятка получили ранения.

Как сообщает венская полиция, стрельба началась около 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Официально подтверждена гибель четырех мирных граждан, двое из которых умерли в больнице. Один террорист ликвидирован (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца, осторожно – 18+).

Главное из Вены

  • В нападении участвовали несколько человек, один ликвидирован, еще одного продолжают искать;
  • Террористы были хорошо подготовлены и вооружены автоматическим оружием;
  • Всего нападениям подверглись шесть локаций Вены;
  • Ранения получили 18 человек, несколько убиты. Официально пока подтверждена гибель четырех человек;
  • По данным СМИ, ответственность за нападения на себя взяли джихадисты;

Полиция уже призвала людей избегать общественных мест и остановок общественного транспорта. Кроме того, школы в Вене 3 ноября останутся закрытыми. Под охрану уже взяты ключевые здания в центре Вены, а парламент отменил заседание, запланированное на 3 ноября.

Карта террористических атак в Вене
Карта терактов в Вене

В настоящее время австрийские правоохранители ищут еще троих нападавших. Власти уточнили, что еще несколько террористов в бегах, но не назвали их точное количество.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полиция будет действовать решительно против тех, кто устроил теракт. Также он заверил, что охрану общественного порядка будут обеспечивать вооруженные силы.

По данным американской компании SITE Intelligence Group, причиной организации терактов стало участие Австрии в коалиции против ИГИЛ. Именно SITE стало известно, что о причастности к атаке в Вене заявили джихадисты.

Отдельно стоит отметить, что во время совершения терактов на улицах Вены было очень много людей. Причина в том, что с 3 ноября в Австрии вводится локдаун в связи с распространением коронавируса.

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Реакция мира

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на массовый теракт в столице Австрии. Он заверил, что Европа не собирается сдаваться террористам.

“После Франции нападению подвергается дружественная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся”, – заявил глава Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии и пострадавшим.

“В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене”, – написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп атакже отреагировал на теракт в Вене на своей странице в Twitter. Он заверил, что США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами.

“Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе”, – написал Трамп.

Теракты в Вене: видео (18+)

Как ранее сообщал PolitUA, волна терактов прокатилась по Франции.

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