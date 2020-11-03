Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

В Украине заполнено 68,8% койкомест, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Информация актуальна на 3 ноября.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. По их информации, самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях.

Тревожная обстановка в Киеве, где заполнены 78% больничных мест. При этом единственный регион, где свободно более 50% кроватей – это Черкасская область (45%).

Также отметим, что в настоящее время во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости коронавирусом. Средний показатель по стране сейчас составляет 267,8 при норме в 40. Хуже всего в Черновицкой области (средний показатель – 533,5). Самая лучшая ситуация в Кировоградской области – 111,5 пунктов. В Киеве этот показатель составляет 277,4. Соответственно, ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине разрабатывается уже вторая вакцина от коронавируса.