НовостиГуманитарная аура

70% COVID-коек в Украине уже заполнены

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

В Украине заполнено 68,8% койкомест, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Информация актуальна на 3 ноября.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. По их информации, самая плохая ситуация с загруженностью больниц в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях.

Тревожная обстановка в Киеве, где заполнены 78% больничных мест. При этом единственный регион, где свободно более 50% кроватей – это Черкасская область (45%).

Также отметим, что в настоящее время во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости коронавирусом. Средний показатель по стране сейчас составляет 267,8 при норме в 40. Хуже всего в Черновицкой области (средний показатель – 533,5). Самая лучшая ситуация в Кировоградской области – 111,5 пунктов. В Киеве этот показатель составляет 277,4. Соответственно, ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина.

Читайте также  Москва до сих пор считает, что может указывать Украине, вступать ли ей в НАТО, – Волкер

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине разрабатывается уже вторая вакцина от коронавируса.

Тоже интересно
Гуманитарная аура

Карантин в Украине: во всей стране могут ввести “черную зону”

Новости

Без локдауна: карантин в Украине могут ужесточить

Новости

Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела коронавирусом

Новости

Комендантский час и огромные штрафы: с 9 ноября в Украине могут ужесточить карантин

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Карантин в Украине: во всей стране могут ввести “черную зону”

Без локдауна: карантин в Украине могут ужесточить

Глава украинской делегации в ПАСЕ заболела коронавирусом

1 из 2 217