Выборы в Молдове: подсчитано 99% голосов

На выборах президента Молдовы лидирует прозападная оппозиционерка Майя Санду. Подсчитано уже 99% всех бюллетеней.

Об этом, со ссылкой на данные ЦИК Молдовы сообщает “Европейская правда”. По их информации, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Через две недели должен состояться второй тур, в который, судя по результатам голосования 1 ноября, пройдут Игорь Додон и Майя Санду. Отметим, что Больше всего граждан проголосовали за Майю Санду (36,10% голосов) и Игоря Додона (32,66% голосов).

На третьем месте оказался Ренато Усатый, набравший 16,91% голосов. Потом идут Виолетта Иванова (6,50% голосов), Андрей Нэстасе (3,26% голосов), Октавиан Цику (2,01% голосов), Тудор Делиу (1,37% голосов). Замыкает список Дорин Киртоакэ с 1,20% голосов.

По статистике, жители столицы Молдовы, Кишинева больше поддержали Майю Санду. Также она лидировала за рубежом.

Как ранее сообщал PolitUA, президент Молдовы Игорь Додон регулярно согласовывает свои действия с Кремлем.