В Грузии лидеры и сторонники ряда оппозиционных партий установили палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси в знак протеста. Они отказываются признать итоги парламентских выборов.

Об этом сообщают Новости-Грузия. По информации издания, сотрудники полиции пытались помешать протестующим разбить палаточный городок, уже произошло несколько стычек.

“Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет – остается… Неважно сколько нас будет – один, два или три. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест”, — заявила одна из лидеров бывшей правящей партии Единое национальное движение, экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Известно, что грузинская оппозиция намерена продолжать протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. На 8 ноября намечена масштабная акция протеста, в рамках которой обещают собрать в Тбилиси “всю Грузию”.

Напомним, что оппозиционеры уверены: избирательная администрация сфальсифицировала итоги парламентских выборов в пользу правящей “Грузинской мечты”. Кроме того, политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.

По официальным данным грузинской ЦИК, “Грузинская мечта” получила на выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили “Единое национальное движение – Сила в единстве” – 27,14% голосов.

Как ранее сообщал PolitUA, Саакашвили согласился стать переходным премьером Грузии.