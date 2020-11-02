ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине. Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей.

Свои слова патриарх изложил в письме к редакторам издания Сerkvarium. Он подчеркнул, что иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) более не являются местными правящими епископами.

Новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической православной церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим предстоятелем.

Варфоломей также напомнил, что в декабре 2019 года Объединительный Собор украинских церквей избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины, а также принял Устав Церкви Украины. А иерархи УПЦ МП не являются местными правящими епископами, и сейчас их “временно терпят” до объединения с РПЦ.

Кроме того, в письме Варфоломея указывается, что, согласно каноническому принципу территориальности, “который является неотъемлемым и постоянным фактом православной экклезиологии”, ни одна другая Церковь не может присутствовать в пределах юрисдикции Церкви Украины.

“Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью”, – заявил патриарх Варфоломей.

Исходя из вышесказанного, митрополит Онуфрий уже не рассматривается Константинополем как канонический митрополит Киевский. С их точки зрения он является иерархом, который просто проживает в Киеве.

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