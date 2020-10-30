Коронавирус в Украине: ситуацию контролирует только одна область

Во всей Украине только Сумская область контролирует вспышки заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщили в Киевской школе экономики. По их информации, по состоянию на 29 октября центрами активной вспышки заболеваемости являются: Луганская, Житомирская, Хмельницкая Кировоградская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

“Ситуация в Украине критическая, ведь ни одна из областей не контролирует распространение коронавируса. Кировоградская область за две недели переместилась из зоны контролируемой вспышки в зону активной вспышки. В Житомирской и Черновицкой – наибольший прирост новых случаев за неделю. Только Сумская область демонстрирует тенденцию к стабилизации”, – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в КШЭ отметили, что из 117 опорных больниц первой волны уже 64 заполнены пациентами с коронавирусом на 100%. При этом количество медицинских учреждений с безопасным уровнем загрузки больными уменьшается – если на прошлой неделе их было 68% (298 больниц), то но этой уже 55% (250 больниц).

Согласно прогнозу Киевской школы экономики, к концу 2020 года от коронавируса в Украине могут умереть двадцать тысяч человек.

Как ранее сообщал PolitUA, в Киеве могут развернуть мобильные COVID-госпитали.