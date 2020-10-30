В Киеве могут развернуть мобильные COVID-госпитали: где появятся и сколько будут стоить

Для этого в столице подходят два места.

Временные мобильные госпитали для пациентов, инфицированных коронавирусом в Киеве могут развернуть на территории Выставочного центра или Дворца Спорта. По предварительным подсчетам, один такой госпиталь может стоить 245 миллионов гривен.

Об этом на брифинге 30 октября рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, эту информацию предоставила городская власть Киева.

“Минздрав получил всю информацию от местных властей города Киева, где они в случае необходимости собираются располагать мобильный госпиталь. Это может быть либо Выставочный центр, или Дворец спорта “, – заявил Степанов.

По его словам, расчеты необходимого количества медицинских работников уже были проведены. Для развертывания мобильного госпиталя на 500 пациентов понадобится 1200 медработников.

Министр добавил, что сейчас в его ведомстве верифицируют полученную от киевских властей информацию.

Как ранее сообщал PolitUA, запрет на въезд из ОРДЛО в Украину продлили из-за пандемии коронавируса.