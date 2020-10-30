Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового городского совета в Хмельницком. Организованная группа хотела создать этот орган для того, чтобы расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По информации следствия, участники группы – более более 10 человек – провели собрание, на котором создали так называемый “орган местного самоуправления республики Украина “Хмельницкий городской совет”.

“Они выбрали “главу” и “депутатов” псевдообразования и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления – Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники также разработали и подписали учредительные документы фейковой организации”, – пояснили в ведомстве.

Также было установлено, что организатор этой группы распространял информацию с призывами присоединиться к “новосозданному городскому совету” для осуществления “реального” местного самоуправления на своей странице в соцсетях. Во время обысков, которые были проведены в помещениях фигурантов и по месту проведения фейкового учредительного собрания были обнаружены документы, которые подтверждают противоправную деятельность.

“В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса продолжается досудебное расследование”, – подытожили в СБУ.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ раскрыла незаконную схему ввоза в Украину зенитно-ракетных комплексов.