На протяжении 29 октября российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое бойцов ВСУ были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Также, в пятницу, 30 октября, под вражеским огнем погибли двое украинских военных.

30 октября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе планирует собрать экстренное заседание подгруппы по безопасности. Участники намерены обсудить нарушение режима прекращения огня и гибель двух украинских военных.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий ОС получил огнестрельное пулевое ранение”, – говорится в сообщении штаба ООС.

Также в районе ответственности ОТГ “Север” неподалеку от населенного пункта Золотое-4 террористы использовали беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого был ранен украинский воин.

С начала 30 октября вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня уже два раза. В полночь противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Водяного. Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих были убиты.

В ответ на вражеский обстрел силы ОС открыли ответный огонь. О нарушениях перемирия было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы на Донбассе понесли небоевые потери.