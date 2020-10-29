Во Франции на протяжении 29 октября прогремело сразу несколько терактов. Организаторы всех преступлений – исламисты.

Ницца

В городе городе Ницца вооруженный ножом мужчина убил трех человек. Он ворвался в церковь Нотр-Дам, где обезглавил женщину и смертельно ранил в шею 70-летнего мужчину.

Как сообщило агентство ACTU17, террорист был обезврежен и доставлен в больницу с серьезными травмами. Перед задержанием он кричал “Аллах акбар”. Мэр Ниццы Эстрози уже назвал произошедшее “исламским фашизмом”.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter заявил, что все указывает на террористический акт. Он также назвал произошедшее “исламским фашизмом”.

“Он кричал “Аллах акбар”, даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны”, – заявил глава города.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции уже начала расследование по фактам “убийства, связанного с террористическим актом”, “попытки убийства, связанного с террористическим актом” и “преступного террористического сообщества”. Мэр Ниццы выдал распоряжение временно закрыть все храмы в городе.

“В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения… Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом”, – рассказал в эфире телеканала BFMTV священник из Ниццы Жиль Флорини.

Авиньон

Во французском городе Авиньон неизвестный, также вооруженный ножом, на улице угрожал напасть на полицейских и выкрикивал исламистские лозунги. Правоохранители были вынуждены застрелить террориста.

По французской прессы, это произошло в 11:15 утра. Полицейские открыли огонь после того, как злоумышленник попытался атаковать их. По делу ведется расследование.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии, в городе Джидда, еще один преступник набросился с ножом на охранника французского консульства. Злоумышленник был арестован, а жертв удалось избежать.

В настоящее время Франция объявили максимальный уровень террористической угрозы из-за серии терактов со стороны исламистов.

Напомним также, что что 29 октября 2020 года мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммада. Эта дата празднуется 12 числа третьего месяца Рабиг ал-авваль исламского календаря.

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