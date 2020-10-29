В космос через три года: Зеленский поручил создать украинскую ракету-носитель

Средств у Украины на это нет.

Президент Владимир Зеленский хочет создать в Украине ракетный носитель для освоения космоса. Ракета должна была готова до конца его каденции в марте 2024 года.

Об этом в интервью изданию РБК заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский. По его словам, для создания такой ракеты будут привлекать инвестиционные средства, в том числе и от иностранных государств. У самой Украины сейчас на это средств нет.

“Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов”, – пояснил Уруский.

Как ранее сообщал PolitUA, россияне до сих пор не верят в лунную высадку американцев.