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На Донбассе ранили украинского защитника: сводка ООС

28 октября боевики четыре раза нарушили режим “тишины”.

На протяжении 28 октября российские террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один из защитников Украины был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там уточнили, что по факту нарушения в известность были поставлены представители ОБСЕ.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” возле населенного пункта Водяное противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки огонь террористами велся из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вели прицельный огонь из стрелкового оружия неподалеку от Новгородского. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку – ему предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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“Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы на Донбассе понесли небоевые потери.

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