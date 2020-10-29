На протяжении 28 октября российские террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один из защитников Украины был ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там уточнили, что по факту нарушения в известность были поставлены представители ОБСЕ.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” возле населенного пункта Водяное противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки огонь террористами велся из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вели прицельный огонь из стрелкового оружия неподалеку от Новгородского. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку – ему предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

“Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, террористы на Донбассе понесли небоевые потери.