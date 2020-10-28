Азербайджан обвинил вооруженные силы Армении в ударе по городу Барда. Для этого якобы применялись РСЗО “Смерч”, снаряженные кассетными боеприпасами.

Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана. По их информации, обстрел густонаселенной части города Барда произошел днем 28 октября.

“28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, около 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб”, – подчеркивается в сообщении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опубликовал на своей странице в Twitter последствия обстрела. На некоторых из фото отчетливо видны части кассетных снарядов.





В свою очередь Минобороны Армении уже заявило, что их войска не использовали ракетные системы залпового огня “Смерч” и это – лживое обвинение. При этом азербайджанскую сторону тут же обвинили в ракетном обстреле городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Шуша и Степанакерта.

Ադրբեջանի ՊՆ-ի հայտարարությունը, թե, իբր, Հայաստանի ԶՈւ-ն Սմերչով հարվածել է Բարդա քաղաքին, անհիմն և կեղծ է: The… Опубликовано Shushan Stepanyan Среда, 28 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Азербайджан заявил об ударе по передовому штабу армянской дивизии.