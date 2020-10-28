Запрет на въезд из ОРДЛО в Украину продлили из-за пандемии коронавируса

Запрет на работу пункта пропуска “Станица Луганская” был продлен до 15 ноября. Решение приняло командование Операции Объединенных Сил.

Об этом сообщила Госпогранслужба. По их информации, это решение связано с существенным ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом на территории ОРДЛО.

Прописанные в ОРДЛО граждане смогут беспрепятственно туда выехать. Для всех остальных пересечение линию разграничения в этом пункте пропуска может разрешить только командующий ООС.

“Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера”, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал PolitUA, ВВС Украины хотят закупить эскадрилью иностранных истребителей.