Исключением является только отдельное решение командующего ООС.
Запрет на работу пункта пропуска “Станица Луганская” был продлен до 15 ноября. Решение приняло командование Операции Объединенных Сил.
Об этом сообщила Госпогранслужба. По их информации, это решение связано с существенным ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом на территории ОРДЛО.
Прописанные в ОРДЛО граждане смогут беспрепятственно туда выехать. Для всех остальных пересечение линию разграничения в этом пункте пропуска может разрешить только командующий ООС.
“Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера”, – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал PolitUA, ВВС Украины хотят закупить эскадрилью иностранных истребителей.