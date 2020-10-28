Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну трех зенитно-ракетных комплексов советского производства. Речь идет о ЗРК С-125 “Нева”, на общую стоимость более 110 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там подчеркнули, что правоохранители уже открыли два уголовных производства по этому факту.

Как уточнили в ведомстве, представители отечественного коммерческого предприятия в сфере оборонной промышленности осуществили незаконный импорт оружия без уплаты обязательных сборов в государственный бюджет. Для этого злоумышленники внесли в таможенную декларацию недостоверные сведения.

Кроме того, они использовали реквизиты “аффилированной компании с признаками фиктивности”, которая зарегистрирована в одной из европейских стран. Эта сделка с таможенным оформлением нанесла ущерб госбюджету Украины в размере 20 миллионов гривен.

Фигуранты незаконно применили преференцию якобы ввоза продукции для Вооруженных Сил Украины, но в украинскую армию зенитно-ракетные комплексы так не попали. Все они хранились на территории одной из баз предприятия в Киевской области. Следователи Главного следственного управления СБУ открыли дела по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УКУ. Сейчас продолжается досудебное расследование.

СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів С-125, які потім вивозили за… Опубликовано Служба безпеки України Среда, 28 октября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ предотвратила проведение незаконного референдума в Харьковской области.