Взрыв газа в Харьковской области: двое погибших и девять раненых

В Харьковской области, в селе Березовское Дергачевского района, прогремел взрыв на территории газоперерабатывающей станции. По предварительным данным, в результате катастрофы двое человек погибли, еще девять – ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Там уточнили, что сообщение о ЧП поступило на линию 102 около 11:47 28 октября. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции и следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщает Telegram-канал “Харьков 1654”, в результате взрыва произошло частичное разрушение здания ГРП и возгорание газа. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и бригады центра медицины катастроф.

“Пострадали девять человек, двое погибли, тяжелых транспортируем в Харьков”, – сообщил руководитель службы скорой помощи Виктор Забашта. Также известно, что один человек отказался от госпитализации.

Общая площадь разрушений составила около 50 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, тела погибших были извлечены из-под завалов, а пожар потушен в 13:30.

#Харків ОНОВЛЕНО Поліція з’ясовує обставини вибуху у Дергачівському районі області За попередньою інформацією, в… Опубликовано Національна поліція України Среда, 28 октября 2020 г.

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