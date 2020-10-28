На протяжении 27 октября российские террористы четыре раза нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там уточнили, что военнослужащие Объединенных Сил ответного огня не открывали.

В районе населенного пункта Водяное враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Песками – из ручного противотанкового гранатомета. Еще два раза террористы вели огонь вблизи Шумов из подствольных гранатометов.

По данным офицера Вооруженных Сил Украины Сергея Нещадима, которые он опубликовал на своей странице в Twitter, у оккупантов одна небоевая потеря. Погиб боевик из состава Четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации.

Втрати орків за 27.10.2020 р. склали 1 особу:

Безповоротні (200) – 1 (4 омсбр 2 АК, небойовий, обставини уточнюються).#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) October 28, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, России нужна новая война в Украине или Беларуси.