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Террористы на Донбассе несут небоевые потери: сводка ООС

27 октября боевики нарушили режим тишины четыре раза.

На протяжении 27 октября российские террористы четыре раза нарушили режим полного прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС. Там уточнили, что военнослужащие Объединенных Сил ответного огня не открывали.

В районе населенного пункта Водяное враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Песками – из ручного противотанкового гранатомета. Еще два раза террористы вели огонь вблизи Шумов из подствольных гранатометов.

По данным офицера Вооруженных Сил Украины Сергея Нещадима, которые он опубликовал на своей странице в Twitter, у оккупантов одна небоевая потеря. Погиб боевик из состава Четвертой отдельной мотострелковой бригады второго армейского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как ранее сообщал PolitUA, России нужна новая война в Украине или Беларуси.

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