Из Фонда борьбы с коронавирусом уже потратили половину денег

По состоянию на 23 октября Украина истратила 52% средств из Фонда борьбы с COVID-19. Это 34,1 миллиарда гривен из 66 миллиардов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. При этом на сферу здравоохранения было использовано 5,8 миллиарда гривен из предусмотренных 16,3 миллиарда.

Так, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких был потрачен 21 миллион гривен из 100 выделенных. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников ушло 624 миллиона гривен из предусмотренных 2,9 миллиарда. Кроме того, 571 миллион гривен был направлен на субвенции местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом.

Еще 2,7 миллиарда гривен из предусмотренных шести потратили на повышение надбавок и доплат медработникам. Отдельно отмечается, что выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц средства пока не использовались.

Остальные средства потратили:

на сферу социальной защиты – 9,3 миллиарда гривен (89%) из предусмотренных 10,4 миллиарда гривен;

на обеспечение правопорядка – 2,4 миллиарда гривен из 2,7 миллиарда (91%);

на строительство и ремонт дорог – 16,3 миллиарда гривен (47%) из выделенных 35 миллиардов;

на господдержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий – шесть миллионов гривен, при том что запланировано выделение одного миллиарда.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина не собирается закупать российские вакцины от коронавируса.