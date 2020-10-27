Он призвал отправлять их “на улицу или в армию”.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, легитимность которого не признают страны ЕС и Украина, приказал отчислять студентов, которые принимают участие в общенациональных митингах.

Об этом он заявил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

“Студенты пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он теряет право быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены. То же и преподаватели. Их тоже единицы, но которые противно ведут себя в вузах”, – сказал Лукашенко.

“Никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого. Ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни здесь дорогу, по которой он будет двигаться. Не только он, но и дети. Не хотят работники работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят”, – прокомментировал политик общенациональную забастовку.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в течение последних нескольких дней митингующие перешли “красную линию” и их действия можно расценивать, как деятельность “организованных преступних групп с признаками терроризма”.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль уже не сумеет помочь Лукашенку удержать власть в Беларуси.