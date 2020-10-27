Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил об ударе по передовому штабу армянской дивизии
Армения обвинили азербайджанскую армию в обстреле их территории с БПЛА.
Ситуация вокруг Нагорного Карабаха стремительно ухудшается. И Азербайджан и Армения продолжают заявлять об обменах ударами.
Сводка Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении передового пункта управления армянской дивизии. Речь идет о 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых якобы и начальник штаба дивизии – полковник Сергей Шакарян.
Кроме того, азербайджанская сторона заявила об уничтожении вражеской техники: одного танка, нескольких гаубиц, ЗРК, РСЗО и автомобилей. По словам Минобороны Азербайджана, продолжаются обстрелы со стороны Армении.
Сводка Армении
Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан с помощью беспилотников обстреливает территорию Армении рядом с границей Ирана. Также в ведомстве уточнили, что локальные бои продолжаются по всей линии фронта.
Как ранее сообщал PolitUA, Армения хочет пригласить на территорию Нагорного Карабаха российских миротворцев.