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Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил об ударе по передовому штабу армянской дивизии

Армения обвинили азербайджанскую армию в обстреле их территории с БПЛА.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха стремительно ухудшается. И Азербайджан и Армения продолжают заявлять об обменах ударами.

Сводка Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении передового пункта управления армянской дивизии. Речь идет о 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых якобы и начальник штаба дивизии – полковник Сергей Шакарян.

Кроме того, азербайджанская сторона заявила об уничтожении вражеской техники: одного танка, нескольких гаубиц, ЗРК, РСЗО и автомобилей. По словам Минобороны Азербайджана, продолжаются обстрелы со стороны Армении.

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Сводка Армении

Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан с помощью беспилотников обстреливает территорию Армении рядом с границей Ирана. Также в ведомстве уточнили, что локальные бои продолжаются по всей линии фронта.

Как ранее сообщал PolitUA, Армения хочет пригласить на территорию Нагорного Карабаха российских миротворцев.

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