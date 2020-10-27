Били из гранатометов: террористы снова нарушили режим тишины на Донбассе

26 октября боевики “Л/ДНР” три раза открывали огонь по украинским позициям.

На протяжении 26 октября российские оккупационные войска три раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Объединенные Силы ответного огня не открывали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. По их информации, потерь среди защитников Украины нет.

Так, противник вел огонь из стрелкового оружия в районе Марьинки и неподалеку от Широкино.трелковое оружие российско-оккупационные войска применили неподалеку населенных пунктов Марьинка и Широкино. Кроме того, в пригороде Авдеевки враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

“По всей линии разграничения наблюдается тишина. Впрочем, украинские воины бдительности не теряют и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, ВВС Украины планируют купить эскадрилью иностранных истребителей.