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Турецкие Bayraktar-ы начали использоваться в украинской армии

Пока что только на учениях.

Украинская армия уже использует турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar. Правда пока что – только на учениях.

Об этом в интервью РБК рассказал командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. По его словам, с начала года экипажи новейших БПЛА начали летную подготовку.

“Они также принимают участие в их боевом применении во время учений. Буквально несколько недель назад на государственном полигоне Ягорлык возле Крыма Bayraktar ТВ3 работали по Тендровской косе, все боеприпасы точно попали в цель”, – добавил Дроздов.

Кроме того, командующий рассказал о дальнейшем сотрудничестве Украины и Турции в пространстве боевой авиации. Так, сейчас украинское предприятие “Мотор Січ” уже производит и поставляет двигатели для крупного турецкого БПЛА Akinci.

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“Переговоры об углубленном сотрудничестве и закупке продолжаются, рассматривается возможность совместного производства на территории Украины”, – заверил Дроздов.

Как ранее сообщал PolitUA, ВВС Украины хотят закупить эскадрилью иностранных истребителей.

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