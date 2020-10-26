До 2035 года Украина планирует закупить эскадрилью иностранных истребителей. Это приобретение планируется совершить в рамках развития украинских Военно-воздушных Сил.

Об этом в интервью изданию РБК заявил командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов. Он уточнил, что эти планы обозначены в “Визии развития Воздушных Сил”.

«Речь идет о закупке авиационной техники за рубежом у стран-партнеров. Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах», – пояснил Дроздов.

При этом, считает командующий, собственный боевой самолет нового поколения Украина вряд ли будет разрабатывать и вводить в эксплуатацию. Он подчеркнул, что только на создание подобного прототипа уйдет около десяти лет и десяти миллиардов долларов.

Поэтому, пояснил Дроздов, Украина хотела бы пойти по пути Польши, которая сейчас начала переговоры с США о получении истребителей F-35. Проблем же с переобучением летного состава в Украине не должно возникнуть, но при этом остаются нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением, подвел итог командующий.

Как ранее сообщал PolitUA, Кремль продолжает снабжать свои войска на Донбассе.