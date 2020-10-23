Американская армия уничтожила нескольких главарей “Аль-Каиды”

Успешный авиаудар был нанесен по сирийской провинции Идлиб.

Американская армия ликвидировала нескольких главарей террористической группировки “Аль-Каида”. Это было результатом авиаудара в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщило DW, об этом заявила пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, ответственного за проведение операций в Сирии, Бет Риордан. По ее словам, ликвидация главарей исламистов является важным достижением армии США.

“Это подорвет способность террористической организации в дальнейшем планировать и совершать нападения в мире, которые будут представлять угрозу гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским”, – подчеркнула Риордан.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, который находится в Лондоне, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди них – шесть местных главарей и пятеро иностранцев. Авиаудар с военного беспилотника был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, где и проходила встреча указанных лиц.

Как ранее сообщал PolitUA, в Житомире был задержан член террористической группировки ИГИЛ.