Ни один избирательный участок в Украине не соответствует нормам эпидемической безопасности

На них нет дезинфекторов и приборов для скрининга.

Ни один избирательный участок в Украине не не обеспечен приборами для проведения температурного скрининга и дезинфекторами. Информация актуальна на утро 23 октября.

Об этом на пресс-брифинге заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она также заверила, что офис омбудсмена будет мониторить соблюдение карантинных мер в день выборов, чтобы не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом.

“На сегодняшний день еще ни один участок не обеспечен скринингом и дезрастворами, чтобы человек мог воспользоваться, обработать себе руки”, – подчеркнула обмудсмен.

Кроме того, представители офиса будут также обращать внимание на проведение так называемого “опроса Зеленского”, который должен проводиться за пределами участков.

Также Денисова заявила, что по результатам проверки 19-22 октября, только 1% из 881 избирательного участка приспособлен для голосования лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Как ранее сообщал PolitUA, в МВД попросили не трогать волонтеров, которые будут проводить “опрос Зеленского”