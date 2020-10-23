Террористы опять нарушили режим тишины на Донбассе: сводка ООС

23 октября боевики пять раз обстреляли позиции сил ОС.

На протяжении 23 октября российские террористы на Донбассе пять раз нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Кроме того, боевики в очередной использовали БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что потерь в рядах ВСУ нет.

Российско-оккупационные войска использовали стрелковое оружие неподалеку от населенного пункта Артем и дважды открывали огонь возле Шумов. Режим прекращения огня был нарушен террористами и в районе Новолуганского, где противник использовал автоматический станковый гранатомет.

На Приазовье, вблизи Широкино был зафиксирован пролет вражеского БПЛА. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил работа беспилотника противника была прекращена.

“Украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью находится под контролем украинских воинов”, – заверили в штабе ООС.

Как ранее сообщал PolitUA, Игорь “Стрелков” Гиркин признался в том, что ликвидацию печально известного террориста Моторолы заказал Владислав Сурков.