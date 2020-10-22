СБУ предотвратила незаконный референдум в Харьковской области

В Харьковской области Служба Безопасности Украины предотвратила проведение незаконного референдума. С его помощью хотели создать объединенную территориальную общину.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По их информации, поселковый голова пгт Орельки подписал незаконное решение сессии совета о назначении референдума для создания ОТО.

Депутаты собирались сделать населенный пункт центром территориальной общины, которая объединила бы восемь сел. А “референдум” был нужен власти, чтобы придать своему решению легитимный статус.

“На момент начала работы комиссий по проведению местного референдума начаты неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств”, – сказано в сообщении.

Как рассказал “Kharkiv today” поселковый голова Иван Крикун, поселковый совет несколько раз обращался к Кабинету министров Украины и ЦИК с просьбой не присоединять Орельки к Лозовской ОТГ. Однако ответа они так и не получили.

“Это не переворот. Просто люди хотели свою ОТГ. На сессии было принято решение. Да, в комиссии проходят следственные действия, а люди до сих пор идут, хотят проголосовать”, – уточнил Крикун.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ задержала в Одессе партию “боевого наркотика” ИГИЛ.