Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по своей территории

Целью якобы были мирное население и гражданская инфраструктура.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что утром 22 октября по территории их страны был нанесен ракетный удар со стороны Армении. Для этого использовались баллистические ракеты.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с территории Армении было выпущено пять баллистических ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса.

“Около 07:00 противник выпустил 3 ракеты в направлении Сиязанского района, и в районе 09:00 – 2 ракеты в направлении Габалинского и 1 ракету в направлении Кюрдамирского районов”, – уточнили в Минобороны.

По мнению Азербайджана, целью армянских вооруженных сил было мирное население и гражданская инфраструктура. Также отмечается, что жертв в результате ракетного обстрела нет.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook уже назвала заявление азербайджанской стороны “абсолютной чушью и циничной ложью”. По ее словам, с территории Армении по Азербайджану “не было выпущено никаких ракет”.

Как ранее сообщал PolitUA, Министерство обороны Азербайджана заявило об успешном захвате воинской части вооруженных сил Армении.